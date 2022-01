Graer socorre idosa vítima de embolia pulmonar no Sul da Bahia

Destaque



Publicado em 5 de jan de 2022 e atualizado às 21:46

Maria Raimunda dos Santos, 81 anos, hipertensa e paciente que possui as duas pernas amputadas teve que ser transferida de hospital.

Vítima de um edema pulmonar e precisando ser transportada entre dois hospitais, idosa de 81 anos contou com a ajuda de equipes do Grupamento Aéreo (Graer) da PM, na tarde da terça-feira (4). Prestes a fazer um mês de auxílio às famílias atingidas pelas cheias no extremo sul baiano, a unidade foi acionada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) para o socorro rápido.

Conforme o capitão Victor Fonseca, integrante adjunto da comunicação social do Graer, Maria Raimunda dos Santos precisou sair do Hospital Geral de Coaraci para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, distante cerca de 75 quilômetros.

“Ela é uma senhora que possui hipertensão arterial e tem as duas pernas amputadas por conta da diabetes. Rapidamente a colocamos na aeronave com o apoio de profissionais de saúde da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e seguimos para Ilhéus”, contou.

Entrega de mantimentos

Os alimentos doados pela população brasileira continuam chegando até as famílias através do ar e ao longo de toda a terça as aeronaves trabalharam para entregar 550 quilos de alimentos, divididos em 50 cestas básicas, além de 80 litros de água mineral para as famílias ilhadas.

Viagens aéreas de Ilhéus para Dário Meira, Itapetinga para a região de Pilãozinho, pertencente ao município de Macarani, além da Fazenda Boa Vista, na mesma cidade foram realizadas.

“Antes de qualquer viagem nós realizamos vôos de reconhecimento, para medir o grau das cheias dos rios, principalmente em Itabuna e regiões próximas, locais mais atingidos. É assim que conseguimos dar o total suporte para essas pessoas”, concluiu Fonseca.

