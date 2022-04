Gráficos de GTA 6 estarão à frente de seu tempo

As expectativas para o próximo jogo da série Grand Theft Auto são altas. No entanto, com o sucesso contínuo de Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online, fica claro que a Rockstar está demorando. Portanto, pode demorar um pouco para a Rockstar anunciar mais detalhes sobre GTA 6. Isso leva os fãs a buscarem informações de outras fontes, como vazadores.

Nesta ocasião, Chris’ Klippel publicou um post no Twitter relacionado ao motor gráfico usado para a próxima edição do GTA. Este motor é chamado RAGE6 (Rockstar Advanced Game Engine), é graças a isso que os gráficos do GTA 6 estarão à frente de seu tempo de acordo com Chris’ Klippel.

Visiblement, la nouvelle version du moteur graphique de #RockstarGames (RAGE9) qui sera utilisée pour #GTA6 risque d’être assez incroyable. J’ai pu avoir des retours très positifs, on devrait vraiment ne pas être déçu sur ce point. On parle d’un moteur en avance sur son temps. pic.twitter.com/v2DVSS4lMJ — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) April 22, 2022

Rockstar em cada grande parcela leva o potencial gráfico de todas as plataformas em que seus títulos serão lançados para outro nível. Isso se deve ao seu mecanismo gráfico RAGE, conhecido por ser o mecanismo da Rockstar para seus projetos internos, incluindo Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2. É comum a Rockstar atualizar seu mecanismo após cada lançamento, independentemente de ser algo grande ou pequeno, tornando o RAGE6 na verdade a nona versão da ferramenta.

O último lançamento com um avanço gráfico foi Red Dead Redemption 2, e de acordo com relatos de Chris’ Klippel, o motor RAGE percorreu um longo caminho desde esse título. A partir disso, já podemos ter uma ideia de quão impressionante será o progresso gráfico no próximo GTA VI.