Grande campeão de A Voz de Camaçari Kids será conhecido neste sábado, dia 17, no Teatro Cidade do Saber

Troca de ingressos para a gravação do programa vai até sexta-feira (16)

O dia mais esperado pelos participantes do concurso cultural A Voz de Camaçari Kids está chegando. A grande final será gravada neste sábado (17/09), no Teatro Cidade do Saber, em Camaçari, e quem quiser fazer parte da plateia pode fazer a troca de 1kg de alimento pela pulseira que garante o acesso, até esta sexta-feira (16), das 09 às 12 horas e das 14 às 16 horas, na própria bilheteria da Cidade do Saber. Os portões para a gravação serão abertos ao público a partir das 08h30 de sábado.

Os finalistas Alan Rosa (16 anos), Arthur Luz (14 anos) e Gustavo Medeiros (17 anos) disputam o título de campeão do programa. Quem ficar em terceiro lugar irá receber R$ 10 mil, o segundo colocado conquista R$ 20 mil e o cantor mirim que ficar em primeiro lugar ganhará o prêmio de R$ 30 mil.

Para os talentosos baianos mirins, a emoção já toma conta. “É indescritível me ver entre os três finalistas dentre os 80 inscritos e tantos talentos”, se emociona Alan Rosa. Para Arthur Luz, é gratificante avançar a cada etapa e sentir que todo o esforço está sendo recompensado. Para Gustavo Medeiros, o sentimento é de muita gratidão: “Um desafio chegar até aqui e a sensação de estar na final é simplesmente maravilhosa”, revelou.

Na oportunidade, além dos três finalistas, outros artistas mirins que participaram do concurso realizarão uma apresentação especial. A edição contará ainda com a participação dos cantores Márcia Short, Sil Figueiredo, Guida Moira e Átila Borges, da Orquestra Caraípa e do grupo percussivo Levada do Saber.

O diretor musical do concurso Nau Scaldaferri ressaltou que está vivendo uma experiência fantástica neste trabalho com as crianças. “Encontrei candidatos de perfis muito variados. Tenho aprendido muito com eles e me surpreendido pelo alto nível e garra de cada um. A sensação é de dever cumprido e orgulho ao ver a evolução de todos os participantes desde o primeiro programa”, destacou.

O programa é apresentado por Márcia Tude, secretária municipal de Cultura, e Anderson Hassys, com a participação de Wash Malik junto à plateia, performance do ballet e da banda A Voz. Para garantir mais inclusão, a atração conta com interpretação em Libras, Língua Brasileira de Sinais.

Realizado pela Secretaria da Cultura (Secult) com o apoio do Programa Prefeito Amigo da Criança (PPAC), o concurso cultural é voltado para crianças e adolescentes de 09 a 17 anos, residentes no município, e tem valor total de R$ 88.500 em premiação. O programa é exibido aos domingos, às 16 horas, na tela da TV Camaçari Cultura, no canal 1.4 da TV Litorânea e pelo YouTube, onde a atração fica disponível para ser assistida posteriormente.

Orientações

Quem for assistir as apresentações no local deve ficar atento ao regulamento do espaço para que seja garantida a segurança e o bem-estar de todos. Não é permitido dentro do teatro o uso de balões, bola de sabão, papel picado, chuva de prata, artefatos de fogo, alimentos, líquidos, bem como filmadoras e câmeras fotográficas ligadas. Também é vedada a circulação em áreas de acesso restritas a funcionários, assim como nas demais dependências não destinadas à realização do evento.

Assessoria de Imprensa: Lume Comunicação Integrada

Informações: Maíra Côrtes – (71) 99345-9596

Coordenação Executiva: Sílvio César Tudela – (71) 99122-9222

Direção Executiva: Cristina Barude – (71) 99973-9171

www.lumecomunicacao.com.br