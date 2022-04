Grande exclusivo de PlayStation já está disponível no Xbox

Já faz quase um ano e meio desde que Godfall originalmente viu a luz do dia como um título de lançamento do PlayStation 5 (embora também tenha chegado ao console e PC da geração anterior da Sony), mas agora o jogo publicado pela Gearbox Software está pronto para no próximo Ele passou. E é que Godfall: Ultimate Edition já está disponível no Xbox Series X|S, Xbox One e no restante das plataformas mencionadas.

Godfall: Ultimate Edition is now live on all platforms, including Steam and Xbox for the first time! Whether you’re new to the world of Godfall, or a returning veteran, we hope you enjoy every battle in your quest to defeat Macros! pic.twitter.com/A5c0Mrl1Vk — Godfall (@PlayGodfall) April 7, 2022

É uma versão melhorada com mais conteúdo do trabalho desenvolvido pela Counterplay Games e que corrige alguns dos problemas do jogo original e permite que os usuários do Xbox desfrutem pela primeira vez de sua proposta.