Grande jogo da Ubisoft chega de surpresa no Xbox Game Pass

De acordo com vários relatos de jogadores pelas redes sociais e até mesmo no Reddit, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands da Ubisoft chegou de surpresa no serviço de jogos da Microsoft.

No entanto, aparentemente o jogo está disponível até o momento apenas na versão PC do Game Pass, mas é questão de tempo até chegar no Xbox Game Pass, que é dos consoles.

A parte estranha disso tudo é que a Ubisoft não fez nenhum tipo de anúncio sobre a chegada do título no serviço e muitos estão sem entender, de qualquer maneira, é uma ótima adição no serviço e quem é assinante, já pode jogar!

Para quem joga no PlayStation, tudo indica que Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands também chegará como parte da nova PS Plus deste mês. Tal informação foi compartilhada pelo usuário Billbil-kun do Dealabs.

Billbil-kun se tornou nos últimos meses uma das fontes mais confiáveis quando o assunto é sobre a chegada dos novos jogos na PS Plus ou Xbox Game Pass, ele literalmente acertou 100% e até hoje nunca errou. Sendo assim, é questão de tempo até Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands chegar também no serviço da Sony.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands foi lançado originalmente em 2017 para PC, PS4 e Xbox One.