Gratuito: Programa de aceleração abre 1400 vagas para empreendedores de Salvador

Estão abertas as inscrições para o “Acelera Salvador”, programa que vai qualificar 1.400 empreendedores e autônomos da capital baiana com um curso gratuito 100% online, através do WhatsApp, com conteúdos focados em gestão financeira, vendas no digital e planejamento.

A ação é resultado da parceria entre a Prefeitura de Salvador e a Wakanda Educação Empreendedora através do programa Empreenda Salvador, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (SEMDEC).

“São as micro e pequenas empresas que sustentam a economia do nosso país e, como o número de desempregados aumentou consideravelmente por causa da crise econômica que surgiu com a pandemia, o número de empreendedores cresceu na mesma proporção”, explica Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação.

A especialista complementa que abrir um negócio foi a saída encontrada por muita gente que vai fazendo acontecer no dia-a-dia, sem estrutura, sem conhecimento, mas com muita vontade.

“Nossa ideia é oferecer, através do programa, assistência nos setores fundamentais de um microempreendimento para que essas pessoas possam, além de manter suas famílias com dignidade, tornar seus negócios prósperos”, afirmou.

As inscrições para o programa já estão abertas e os interessados já podem fazer a inscrição acessando o site do programa clicando neste link. As vagas são limitadas e, ao todo, serão 8 turmas formadas até março de 2023.

Conexões Negras vai ao ar na próxima sexta-feira (15), às 18h (Arte: Isis Cedraz/CORREIO)

Karine Oliveira será convidada do Programa Conexões Negras da próxima sexta-feira (15), no Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas) falando sobre esse assunto e a importância da educação empreendedora para o sucesso de negócios. A conversa começa às 18h, pontualmente.