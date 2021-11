Grave acidente em perímetro urbano mata adolescente e deixa um ferido

Destaque



Publicado em 20 de nov de 2021 e atualizado às 07:42

Um adolescente de prenome Kauan morreu num grave acidente ocorrido nas primeiras horas deste sábado (20) de novembro, na avenida perimetral em Itamaraju.

O menor ocupava a carona da motocicleta que era conduzida por Lucas Silva de Oliveira (21 anos), que acabou perdendo o controle e colidiu contra uma caminhonete.

A colisão acabou arrastando a moto e carona que ficou em baixo do veículo maior.

Pessoas que passavam pelo local, mantiveram contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e Polícia Militar, onde unidades foram destinadas até o local.

Os primeiros atendimentos foram prestados as ocupantes da motocicleta ainda no local do acidente, mas as vítimas foram transferidas para o hospital municipal.

Devido a gravidade dos ferimentos o menor não resistiu e morreu momentos após dar entrada na unidade hospitalar.

Seguindo protocolos a Polícia Civil foi informada e o levantamento cadavérico foi autorizado, o corpo foi removido e encaminhado para o IML.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.