Grave acidente entre ônibus e carro de passeio deixa dois feridos na BR-415

Um grave acidente entre um ônibus e um carro de passeio deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã deste sábado. A colisão aconteceu pouco antes das 6h, na BR-415, na estrada que liga Itabuna a Ilhéus.

De acordo com informações da TV Bahia, o motorista do ônibus percebeu que o carro de passeio estava vindo na sua direção e mudou de faixa para evitar o acidente, mas o rapaz que conduzia o veículo de passeio também mudou de faixa e acabou ocorrendo a batida.

O carro de passeio ficou bastante destruído e chegou a entrar embaixo da parte frontal do ônibus. Ninguém no coletivo ficou ferido, mas o carro de passeio tanto condutor quanto passageiro tiveram ferimentos.

O carona chegou a sair do carro caminhando, com um corte na cabeça e em estado de choque. O motorista, no entanto, ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ambos receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foram levados por ao hospital de base da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde deles.