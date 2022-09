Grave acidente mata duas pessoas em Caravelas

Mailson da Silva Tamandaré do Nascimento (28 anos) e Davi Conceição Dias (19 anos), morreram durante o período noturno de sexta-feira (09) de setembro, vítimas de um grave acidente, na rodovia BR-418, no município de Caravelas.

As vítimas ocupavam uma motocicleta Honda Bros de placa JST-6976, quando acabou se envolvendo na colisão com um veículo de carga de modelo VW 17190 de placa RBC-1J32, o acidente teria ocorrido em devido as condições ruins da rodovia, com a presença de crateras.

Testemunhas relatam ainda que um dos condutores tentou desviar de um buraco na pista quando houve o trágico.

Uma das vítimas chegou receber cuidados médicos, mas morreu numa unidade hospitalar, o outro morreu no local devido a força do impacto.

As autoridades policiais foram notificadas sobre o acidente, onde estiveram no local realizando o levantamento cadavérico.

Os corpos foram encaminhados para o IML. Onde passou por exame de necropsia e posteriormente foi liberado aos familiares para realização de velório e sepultamento.