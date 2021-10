Grave acidente mata jovem na rodovia BA-489

Destaque



Publicado em 9 de out de 2021 e atualizado às 11:51

Um grave acidente matou um jovem nas primeiras horas deste sábado (09) outubro, no trecho da rodovia que BA 489.

A vítima foi Marcelo de Jesus Santos (21 anos), morador do bairro Liberdade em Itamaraju.

O jovem transitava na rodovia entre os municípios de Itamaraju e Prado, quando foi atropelado, tendo parte da região craneana destruída com o forte impacto.

As autoridades policiais foram notificadas e equipes do SAMU, no entanto, a vítima não apresentava sinais vitais.

O levantamento cadavérico recebeu autorização do delegado plantonista Kleber Gonçalves. Sendo a remoção realizada pelo servidor Anderson Barbosa.

O corpo passará por exames periciais antes mesmo da liberação aos familiares.

A polícia inicialmente investiga o caso como acidente de trânsito.