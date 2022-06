Grávida, Jéssica Ellen se revolta com júri da ‘Dança dos Famosos’: ‘Faltando empatia’

A atriz Jéssica Ellen não escondeu seu descontentamento com os comentários que ouviu dos jurados do “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, exibido no último domingo, 12. O júri técnico disse que a artista, que está grávida, que faltou energia na sua apresentação. “Os comentários dos técnicos para a Jéssica Ellen… ridículos!!! A Jéssica foi a maravilhosa, teve todo um molejo que as outras não tiveram”, comentou um telespectador do Twitter. A atriz compartilhou a publicação e comentou: “Obrigada pelo carinho! Porque cuidado, eles não tiveram mesmo… e a edição também não ajudou em nada… enfim”. Ela continuou o desabafo no Instagram: “Fazer o ‘Dança’ no 1º trimestre de gravidez está sendo bem desafiador… (muita gente não entende…). Está faltando muita empatia… mas, o carinho de vocês também é combustível! Obrigada”.

Uma seguidora de Jéssica comentou: “Você foi linda! Nós, como coreógrafos, dançarinos, vimos que faltou sua graça e energia! Que você sempre teve no palco. Por parte, também entendemos que tu tem que tomar cuidado e que esteve enjoada durante a semana. Mas aí no palco, na hora da apresentação, era para colocar energia master”. A artista rebateu: “Se um dia você engravidar, vai entender que, mesmo querendo, você não vai ter ‘energia master’ para colocar em lugar nenhum… as falas dos jurados foram bastante editadas… só quem estava lá ouviu o que eles me disseram”. Mesmo recebendo críticas do júri, Jéssica continua na competição de dança. A eliminada da semana foi a cantora Jojo Toddynho. Ao receber o resultado, ela não poupou elogios ao seu coreógrafo, Rolon Ho, e divertiu o público ao pedir um emprego na Globo. “Vou aproveitar [o espaço] aqui: Globo, me contrata. Boninho, me bota no ‘BBB’, numa novela, por favor”, declarou a dona do hit Que Tiro Foi Esse.