Grêmio acerta a venda de Rildo para o futebol português e atacante deixa o Bahia

O Bahia sofreu mais uma baixa no seu elenco para a sequência da Série B. O atacante Rildo não faz mais parte do tricolor. O jogador foi negociado pelo Grêmio com o Santa Clara, de Portugal. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.

Rildo chegou ao Bahia no início da Série B, emprestado pelo Grêmio. Nos últimos dias, o jogador foi alvo de clubes do México, Portugal e Japão. No contrato, o Bahia tinha a prioridade na compra do atleta, mas o clube não exercerá o direito. O tricolor vai receber uma porcentagem do valor negociado pelos gaúchos como “taxa de vitrine”.

Com a camisa do Bahia, Rildo disputou 15 jogos na Série B. Ele marcou dois gols e deu três assistências. A última vez que ele esteve em campo foi na vitória sobre o Brusque, por 2×0, na estreia de Enderson Moreira. Na ocasião, o jogador participou dos dois gols do Esquadrão.

Diante do Guarani, na última rodada, o atacante ficou no banco de reservas e não entrou no decorrer da partida. De acordo com apuração do CORREIO, por conta da negociação com o Santa Clara, Rildo não foi relacionado para o duelo contra o CRB, nesta terça-feira (19), na Fonte Nova. O Bahia deve buscar no mercado uma reposição para o setor.

Rildo é o segundo jogador que deixa o Bahia durante a janela de transferências. Antes, o goleiro César acertou a ida para o Boavista, também de Portugal. Outro que está de saída é o lateral direito Jonathan. Ele negocia com o CSA.

Em contrapartida, o tricolor anunciou as chegadas dos atacantes Igor Torres e Jonathan Copete. Os dois já estão regularizados e vão para a partida contra o CRB.