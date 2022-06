Grêmio oficializa retorno de Lucas Leiva após 15 anos

“Poder retornar é a realização de um sonho de tudo que imaginei para a minha carreira. Tive a convicção de que posso ajudar da mesma forma que ajudei no início. Procurei manter essa relação, acho que é importante. Este carinho que recebo diariamente nas redes sociais só me ajudou ainda mais na decisão de voltar. Vai dar tudo certo, poderei ajudar e deixar algo ainda mais positivo do que deixei na minha primeira passagem”, disse Leiva à Grêmio TV.

“Quando me perguntaram a respeito, eu disse que um jogador com o nível dele precisamos ter no grupo por vários motivos, pela característica, questão técnica, liderança, história. De todas as formas vai contribuir, e o treinador tem o dever de encontrar um lugar para um jogador desse nível atuar”, explicou o técnico Roger Machado após o empate com o CSA.