Greve no Banco Central atrasa entrega do Relatório de Inflação

A greve dos servidores do Banco Central, que dura mais de dois meses, atrasou a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação de junho. Inicialmente previsto para o dia 23, o documento será apresentado no dia 30, de acordo com o órgão.

Mesmo sem a divulgação do relatório, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, darão uma entrevista coletiva às 11h do dia 23. Eles farão uma apresentação breve e, segundo a assessoria de imprensa do Banco Central, vão conversar sobre política monetária.

A greve ocorre desde 1º de abril , os funcionários reivindicam a reposição das perdas inflacionárias nos últimos anos, que chega a 27%. Eles também pedem a mudança da nomenclatura de analista para auditor e a exigência de nível superior para ingresso dos técnicos do Banco Central.

*Com informações da Agência Brasil

Economia Brasília Agência Brasil Beatriz Arcoverde* – Editora da Radioagência Nacional banco central greve do Banco Central 1:09