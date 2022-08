Gritos, panelaços e fogos marcam noite de Salvador durante entrevista de Lula no JN

A entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional evocou fortes emoções nos telespectadores soteropolitanos. A noite desta quinta-feira (25) foi marcada por muitos gritos, canções, panelaços e até fogos.

Nas redes sociais, apoiadores e opositores compartilhares imagens de diferentes bairros da capital baiana durante e após a entrevista. Pelos relatos, a maior parte das manifestações foram em apoio ao candidato do PT, mas as vozes contrárias também não ficaram caladas.

Manifestações foram registradas em bairros como Imbuí, Barra, Vila Laura, Novo Horizonte, Federação, Rio Vermelho e outros. Em muitos momentos, os gritos de apoio disputavam decibéis com os de críticas.

Sabatina de Bolsonaro

Na noite de segunda (22), durante a entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional, diversos bairros de Salvador registraram panelaços contra o presidente. O protesto aconteceu durante entrevista do chefe do Executivo no Jornal Nacional, às 20h30.

A manifestação contra Bolsonaro, que é candidato do PL para reeleição à Presidência da República, aconteceu na Pituba, Imbuí, Rio Vermelho, Jardim Apipema, Brotas e em outros pontos da capital, onde a população protestou nas sacadas, janelas e varandas com gritos e panelaços.

O protesto durou cerca de 15 minutos, parando e voltando em pontos específicos do discurso do presidente. Em alguns bairros teve gritos de “Fora, Bolsonaro”, “basta”, “acabou, Bolsonaro” e “fora, genocida”.