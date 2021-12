Grupamento aéreo da Marinha chega em Itamaraju e desenvolve ações de socorro

Destaque



Publicado em 11 de dez de 2021 e atualizado às 19:30

Neste sábado (11), o grupamento Aéreo da Marinha do Brasil pousou o helicóptero no município de Itamaraju, para iniciar as ações de socorro as famílias que ficaram desabrigadas com as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias na região.

O helicóptero pousou no campo do estádio Juarez Barbosa no Bairro Novo Prado, onde a equipe foi recepcionada por autoridades municipais, Defesa Estadual, Defesa Municipal, SAMU 192, Guardas Municipais, grupamentos de bombeiros da Policia Militar e Policiais Militares que estão no controle da situação, promovendo estratégias de comando das ações de socorro na Sede do município, distritos, além do município de Jucuruçu.

Com o auxílio de voluntários, as doações logo tomaram conta do gramado e foram colocadas dentro da aeronave. Dando prioridade ao transporte de água e mantimentos que são mais necessários nesse momento.

Uma sequência de voos foi promovida durante toda a tarde onde as famílias desabrigadas estão sendo assistidas. Um helicóptero da PRF também esteve auxiliando as ações promovidas.

