Grupo acusado de falsificar documentos é alvo de operação da PF

Agentes da Polícia Federal (PF) saíram às ruas na manhã desta quarta-feira (14) para desmontar uma organização criminosa especializada em falsificação de documentos públicos e fraudes em programas sociais do governo federal.

A operação foi realizada na Bahia e em Pernambuco, e foram cumpridos mandados de prisão preventiva e temporária, além de mandados de busca e apreensão.

O objetivo foi desarticular um grupo que seria especializado em falsificação de documentos públicos, como Carteira Nacional de Habilitação e Carteira de Identidade. A organização também é investigada por diversas fraudes em programas sociais do governo federal, como o Auxilio Brasil e o Auxílio Emergencial, além do Saque Aniversário do FGTS.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram a partir de uma série de prisões em flagrante de pessoas que estariam sendo usadas pelo grupo criminoso para realizar saques de benefícios em nome de terceiros com documentos falsos. Esses documentos também seriam utilizados perante órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda segundo informações da PF, somente com as fraudes relacionadas à comercialização de Carteira Nacional de Habilitação, estima-se que os investigados tenham lucrado cerca de R$ 5 milhões. Quanto às fraudes aos benefícios assistenciais, o prejuízo calculado é de aproximadamente R$ 2 milhões.

Com as prisões e apreensões ocorridas nesta quarta-feira, a Polícia Federal continuará a apuração na tentativa de esclarecer a real amplitude da suposta associação criminosa e identificar outros integrantes.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato majorado, falsidade de documentos públicos e uso de documentos falsos.

Segurança Acusação inclui ainda fraudes em programas sociais do governo federal São Luís Sâmia Mendes/ Sumaia Villela Madson Euler – repórter da Rádio Nacional Documento Falso Fraude operação policial 121:00