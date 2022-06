Grupo Alacorin leva samba de terreiro para Escadaria do Passo

Samba de graça para curtir o feriado? Temos! Nesta quinta (16), o Alacorin se apresenta às 19h na A Marujada e, no domingo (19), toca às 20h30 na escadaria do passo, localizado na Rua do Passo, 37 – Santo Antônio Além do Carmo.

O Alacorin é um representante do samba tradicional de terreiro. Suas influências são de suas próprias vivências enquanto jovens nascidos e criados no terreiro. Mas explora bem o samba do recôncavo baiano, o samba tradicional, unindo com o samba de terreiro, manifestação geralmente que ocorria nas festa ao culto dos orixás.

O grupo explica que essa é uma maneira de fazer o resgate da salvaguarda do terreiro e valorização da cultura: “o atabaque e o agogô são afirmações de sua identidade”, explica o grupo atua como agente na preservação das raízes do povo baiano de terreiro.

A ideia é levar um show vibrante, dançante e genuinamente afrobrasileiro, aliando autores e compositores consagrados da raiz do samba e musicalidade de terreiro.

O Alacorin é formado por muitos integrantes, mas no samba apenas 6 deles tocam fielmente. Seu samba tem sido uma das mais elogiadas do cenário do samba do centro histórico, é composta por Nadson Gustavo (vocalista), Luan Santos (back vocal), Leo Santos (percussão – rum ), Fabinho (percussão – pi), Luís Borges (percussão – lé); João Neto (agogô).

Mais samba

No ano em que se celebram os 50 anos do Samba Junino, o Samba Duro VS está realizando o projeto Samba Junino: movimento cultural de inclusão, com o objetivo de destacar a importância deste movimento cultural.



Para marcar as ações do projeto, nesta quinta-feira, 16, o produtor cultural Vagner Shrek e o Samba Duro VS recebem Neném Calabar do grupo Bicho da Cana, Rogério do grupo Hody Bamba e Antônio Rasta do Samba Chama dos bairros Canabrava, Sussuarana e Pernambués respectivamente em uma live a partir das 20h no instagram @vagner_shrek com o tema integração entre as regiões da cidade.



“Nos bairros populares de Salvador o Samba Junino representa uma forma de viver pautada na ancestralidade e música. Crianças, jovens e adultos têm no Samba Junino o seu primeiro contato mais próximo à música, no sentido de aprender a tocar, cantar e compor. Ser um operário desta cultura significa estar entrelaçado ao cotidiano da comunidade ao qual se faz parte, pois no Samba Junino tudo ocorre sob uma ação cooperada de várias pessoas”, afirma o produtor cultural Vagner Shrek.



Já nesta sexta-feira (17) a live no mesmo horário e instagram será com as presenças da rainha da Liga do Samba Junino e Destaque do Samba do Morro do Alto das Pombas, Pokket Nery e da rainha do Samba Zumbaê do Engenho Velho de Brotas, Jujuba, para falar sobre o respeito à população LGBTQIA+.



Dando continuidade às ações do projeto, uma nova live será realizada no sábado (18), também a partir das 20h, no Instagram @vagner_shrek com o tema A cultura do Samba Junino e a comunidade tendo como convidados Gol de Angola, Serginho do Timbal e Zé Delegado, todos do Samba Neguinho Fuzuê do Engenho Velho de Brotas.



“Reconhecido como Patrimônio Cultural de Salvador, o Samba Junino tem uma importante função social que passa pela construção de ambientes de cooperação entre os membros das comunidades onde os Grupos de Samba Junino atuam à formação musical, que tem gerado grandes nomes da música baiana”, acrescenta o produtor cultural.

O projeto Samba Junino: movimento cultural de inclusão, foi contemplado pelo Prêmio Samba Junino Ano IV, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador.