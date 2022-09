Grupo City se reuniu com prefeito Bruno Reis para discutir projeto de base para o Bahia

A movimentação do Grupo City em Salvador foi além de reuniões com a cúpula do Bahia. Na sexta-feira da semana passada, mesmo dia em que foi apresentada a proposta de compra aos conselheiros tricolores, representantes do City e da diretoria do clube se encontraram com o prefeito Bruno Reis para tratar de um assunto relacionado às divisões de base. A informação foi divulgada pelo InfoBahêa e confirmada pelo CORREIO.

A ideia futuramente é estruturar uma parceria para facilitar a logística dos meninos mais novos das categorias de base, que atualmente precisam se deslocar de Salvador para a divisa de Camaçari e Dias d’Ávila, onde fica o CT Evaristo de Macedo. O projeto ainda está em fase de discussão, mas a ideia do clube é manter alguns garotos treinando na capital.

Durante a apresentação da proposta da SAF, o presidente Guilherme Bellintani tocou no assunto. “Hoje nós fomos discutir um projeto importante de aprofundamento da nossa divisão de base em Salvador. O menino de 11, 12 anos, para jogar no nosso projeto de iniciação não consegue ir a Dias d’Ávila”, comentou Bellintani.

Os representantes do City também pretendiam encontrar o governador Rui Costa, mas não foi possível porque ele cumpria agenda no interior do estado.

Enquanto aguarda o processo de análise da proposta pelo Conselho Deliberativo do Bahia e consequentemente a votação na qual os sócios vão decidir pela venda ou não do clube, o Grupo City iniciou o planejamento do futebol do Esquadrão para 2023.

Bellintani revelou que teve as primeiras reuniões para desenhar o perfil da equipe e possíveis contratações. O dirigente afirmou que decisões como a manutenção do técnico Enderson Moreira e do diretor de futebol Eduardo Freeland ainda não foram discutidas. Obviamente, o planejamento só será colocado em prática em caso de aprovação da SAF.