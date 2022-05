Grupo de 83 apostadores do DF acerta a quina da Mega e leva R$ 213 mil

Um grupo de 83 apostadores do Noroeste acertou a quina no sorteio deste sábado (28/5) da Mega-Sena. Dos seis números sorteados no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), apenas a dezena 60 não estava no bilhete do grupo.

O prêmio veio em um jogo onde foram feitas seis apostas com nove dezenas cada. Com tantos números escolhidos, o bilhete sozinho custou R$ 2.268.

Ao mesmo tempo, o valor do prêmio também aumenta. Os felizardos somaram quatro quinas e 30 quadras, um montante de mais de R$ 213 mil. Na divisão, cada um fica com pouco mais de R$ 2,5 mil.

João Eduardo Nogueira, dono da Lotérica Noroeste, localizada na CLNW 10/11, diz que o prêmio veio depois de muita insistência do grupo. “Estão repetindo esse jogo já tem três meses. Eles fazem um jogo, e depois fazem o rateio. Cada um joga R$ 30, R$ 60 ou R$ 90”.

A comemoração também fica por conta do dono da casa lotérica. Inaugurada há pouco mais de um ano, esse é o maior prêmio sorteado no local até hoje. “A loja abriu no dia 26 de fevereiro do ano passado, e já estamos com esse prêmio maravilhoso”, festeja.

Confira os resultados dos sorteios deste sábado (28/5):

Dia de sorte

02 – 04 – 08 – 16 – 21 – 29

Mês: agosto

Lotofácil

04 – 07 – 08 – 12 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25

Quina

11 – 24 – 35 – 62 – 63

Dupla Sena

Primeiro sorteio: 06 – 16 – 32 – 48 – 03 – 29

Segundo sorteio: 23 – 33 – 35 – 45 – 48 – 49

Timemania

27 – 17 – 64 – 74 – 33 – 57 – 36

Time: Botafogo

Mega-Sena

05 – 12 – 32 – 38 – 47 – 60

