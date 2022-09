Grupo Ecorodovias vence leilão de rodovias estaduais em SP

O grupo Ecorodovias venceu o leilão de 600 quilômetros de rodovias estaduais no Noroeste de São Paulo. O grupo ofereceu R$ 1,236 bilhão pelos trechos que atravessam 32 cidades paulistas na região de São José do Rio Preto.

Agora, a empresa passa a administrar as estradas pelos próximos 30 anos. O lance da Ecorodovias foi 16 mil por cento acima do preço mínimo definido pelo governo do estado. O lance mínimo era de R$ 7,6 milhões

Outras duas gigantes no ramo das concessões, a CCR e a Brasil Holding XXI também apresentaram propostas.

O contrato prevê investimentos na ordem de 10 bilhões de reais em obras como duplicação de vias e criação de acostamentos.

Mas o processo vem cercado de críticas. Na segunda-feira, a USUVIAS, a Associação Brasileira de Usuários de Rodovias sob Concessão, entrou com uma ação civil pública pedindo que o governo calculasse o valor das tarifas de pedágio antes do leilão.

Horas antes do leilão começar, o Ministério Público entrou com uma ação na justiça pedindo a suspensão do certame. A ação, assinada pelo promotor Paulo Destro, argumenta que da forma como a concessão foi definida “serão cobradas tarifas sem qualquer parâmetro que indique os critérios e os métodos utilizados no estabelecimento do preço do pedágio”.

Mesmo assim, o leilão aconteceu e, até o final dessa quinta-feira, a Justiça paulista ainda não tinha se pronunciado.

Atualmente, os 600 quilômetros de rodovias do Sistema Noroeste são administrados por duas concessionarias, a Tebe e a Triângulo do Sol.

