Grupo faz loucura e aposta R$ 200 mil em título do Brasil na Copa do Mundo

Um grupo de consultoria de dicas esportivas fez uma ‘loucura’ e apostou R$ 200 mil no título da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, que será disputada em novembro, no Qatar. Os apostadores terão retorno bruto de R$ 1 milhão se o Brasil faturar a taça.

Um dos três integrantes do canal Dupla Aposta pegou os colegas de surpresa ao fazer a entrada de alto risco na Bet365, principal casa de aposta atuante no país. Ele investiu 97,44% do valor total de sua banca de R$ 205.253,06.

Segundo as cotações da Bet365, a Seleção Brasileira é a favorita para levantar a taça ao final do Mundial – tem odd 5.00. Ou seja, para cada R$ 1 apostado, o investidor recebe R$ 5 de retorno em caso de acerto.

Atual campeã da Copa do Mundo, a França é a segunda com mais chances de título na análise da casa de aposta, com odd 7.00. Argentina (odd 8.00), Inglaterra (odd 8.00) e Espanha (odd 9.00) completam o ranking das favoritas.

Para os apostadores que desejam seguir os passos do canal Dupla Aposta, o mercado de apostas na opção a longo prazo encerrará no dia 20 de novembro, às 11h. Duas horas depois, Qatar e Equador farão o jogo de abertura da competição internacional, no estádio Al Bayt.