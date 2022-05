Grupo faz protesto na Avenida Paralela após morte de dois homens

Em busca de justiça, um grupo formado por amigos e familiares de Vanderson Marques e Andeilson Pereira fizeram um protesto na manhã deste sábado (21) na Avenida Paralela, em Salvador. Eles foram mortos na última segunda-feira (16). O ato, que aconteceu na altura da Estação Mussurunga, deixou o trânsito congestionado no sentido Centro.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto foi pacífico e reuniu pessoas com cartazes e pallets para bloquear a passagem de veículos. A manifestação encerrou por volta das 13h. O trânsito flui normalmente.

Mortes

Os corpos de Vanderson e Andeilson foram encontrados no porta-malas de um veículo, no bairro de Castelo Branco, com marcas de disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (16).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 47ª CIPM/Pau da Lima foi acionada via Cicom depois de receber informações sobre os corpos. Após rondas pela região, os policiais encontraram o veículo, isolaram a área e, posteriormente, acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez a perícia e removeu os corpos.

Segundo a Polícia Civil, a autoria e motivação do duplo homicídio serão investigadas pela 2ª DH/Central.