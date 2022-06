Grupo Pasta em Casa abrirá duas novas unidades na cidade: no Horto e em Alphaville

(Foto: Raul Spinassé/Divulgação)

Valeska Chálabi e Celso Vieira estão comemorando 10 anos do grupo

Comemorando 10 anos este ano, o grupo Pasta em Casa, comandado pelo casal Celso Vieira e Valeska Chálabi, vai ampliar os investimentos na área de gastronomia. Entre meados de agosto e começo de setembro, a rede acrescenta ao seu portfólio dois novos empreendimentos: um no Horto Florestal e outro em Alphaville. No primeiro endereço, que já está em obras, será o empório de sua marca mais recente, a Casa Chálabi, um espaço dedicado à cozinha Líbano-mediterrânea que funcionará no shopping H.Mall, na Rua Waldemar Falcão, com venda de produtos para levar para casa e área para consumir os pratos criados pelos chefs Celso Vieira e Laís Taraia no local. O projeto leva a assinatura da Play Arquitetura, que tem atuação em São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades do Brasil.

(Perspectiva ilustrativa)

Projeto da Casa Chálabi desenhado a bico de pena

Filial do Pasta

O outro empreendimento é a primeira filial do restaurante Pasta em Casa, o primeiro a ser criado pelo casal na Bahia, que será inaugurada no mesmo período, em Alphaville. O espaço, que tem projeto de Mauricio Pinto, criador das unidades do grupo no Rio Vermelho, vai funcionar com 80 lugares e terá um cardápio com os clássicos da marca que levam a assinatura do chef Celso Vieira, além de outros pratos do restaurante e da Forneria, que contará com forno à lenha, e que também leva a assinatura do Pasta. A proposta desta unidade, segunda a sócia Valeska Chálabi, é funcionar com café da manhã, almoço e jantar.

(Divulgação)

Dinka Obaluaê: uma das obras de Taquary adquiridas pela Pinacoteca

Orixás na Pinacoteca

Duas obras da série Dinkas Orixás, da artista baiana Nadia Taquary, que atualmente está morando nos Estados Unidos, foram adquiridas pela Pinacoteca de São Paulo e agora estão expostas na mostra Mapa da estrada: novas obras no acervo da Pinacoteca, na capital paulista. As peças, cujas cores e formas se relacionam com os orixás Nanã e Obaluaê (Omulu), seu culto ancestral e arquétipo, integram a exposição que marca os 10 anos do programa de Patronos da Arte Contemporânea, fundo voltado à compra de novas obras para o acervo, cujo valor atingiu a marca de R$ 9 milhões, desde a sua criação em 2012, e que foram revertidos em 118 obras de vários artistas brasileiros que passaram a fazer parte da coleção do espaço.

(Divulgação)

Tom Cardoso é dono de um prêmio Jabuti em 2012

Sempre Nara

O escritor Tom Cardoso vai lançar, amanhã (8), das 19h às 22h30, no rooftop do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, o livro Ninguém Pode com Nara Leão, biografia da cantora cuja resenha foi publicada pelo Correio e que pode ser acessada no link.

(Divulgação)

Paulo Nogueira Batista Junior

Ciências

O ex-diretor do FMI, da OMC e do Banco dos BRICS, Paulo Nogueira Batista Júnior, estará em Salvador no próximo dia 14 de junho para uma palestra, gratuita e aberta ao público, sobre o seu mais recente livro O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O evento acontece às 19h, na Faculdade de Direito da UFBA, com inscrições presenciais na chegada. Finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Ciências Sociais, o livro traz os relatos dos bastidores da passagem do autor pelo FMI e pelo Banco dos BRICS, incluindo revelações das crises, negociações e conflitos em Washington, Brasília e Xangai.

Festival

A Beck´s, cervejaria do portfólio da Ambev, está promovendo um festival de música avançada que irá reocupar espaços inexplorados ao redor do Brasil. Ao todo o Urbeck´s Festival terá oito grandes festas em seis capitais brasileiras com um line up que dialogará com a tecnologia e outras linguagens artísticas. O evento chegará a Salvador no dia 6 de agosto em local ainda mantido em sigilo.

Carybé

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte inaugura hoje (7) a exposição Carybé in Bahia. A ideia é promover e dar visibilidade ao patrimônio artístico desse ícone argentino das artes, que escolheu a Bahia como seu lugar. A exposição ficará no lobby do hotel até março de 2023 e integra o projeto Tivoli Art, que desde 2016 traz criações de artistas nacionais e internacionais para os ambientes do hotel, contando com a curadoria de Waldick Jatobá, nome à frente da MADE — Mercado.Arte.Design, primeira e maior feira de design colecionável da América Latina.

(Foto: Gabriela Daltro/Divulgação)

Mateus Cedro fará duas apresentações em junho

Música

O cantor Mateus Cedro se apresenta na Sala do Coro do TCA e no Teatro Sesi (Rio Vermelho), respectivamente, nos dias 14 e 17 de junho, às 20h. No show Chegou a Hora, o artista celebra a música brasileira mesclando clássicos da MPB com a produção atual. Os ingressos para as duas apresentações estão à venda no Sympla e bilheterias dos teatros.

Ação do bem

O Shopping Cidade, no Itaigara, está realizando a Campanha do Agasalho. Além de roupas de frio e cobertores, também podem ser doados alimentos não perecíveis que também serão distribuídos com pessoas em situação de rua, moradores de abrigos e entidades sociais.