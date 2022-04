Grupo pede aos acionistas da Activision Blizzard que votem contra aquisição pelo Xbox

O SOC Investment Group, que há anos luta contra a EA e Activision, tendo participação de 0,6% em ambas editoras, pediu aos acionistas da Activision Blizzard que votem contra a proposta de fusão do Xbox com a editora de Call of Duty.

Foi anunciado em janeiro que o Microsoft Gaming pretende comprar a Activision Blizzard em um acordo de US$ 68,7 bilhões, o maior da indústria de jogos, que também dará ao fabricante do Xbox a propriedade exclusiva de franquias como WarCraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Diablo, Guitar Hero e Candy Crush.

Os investidores da Activision Blizzard devem votar a favor ou contra a proposta de aquisição em uma assembleia especial de acionistas em 28 de abril. O negócio não pode ir adiante a menos que a proposta de adoção do acordo de fusão seja aprovada pelo voto afirmativo dos detentores da maioria das ações da Activision Blizzard. Foi dito em semanas passadas que todos os executivos da empresa, incluindo Bobby Kotick, pediram para que seus acionistas votem a favor da compra da Activision pela Microsoft.

O SOC Investment Group criticou fortemente a resposta da Activision Blizzard aos recentes processos de assédio sexual e discriminação e, em novembro passado, pediu a renúncia de figuras importantes, incluindo o CEO Bobby Kotick, o presidente do conselho Brian Kelly e o chairman Robert Morgado, falhando em todas as tentativas.

Na quinta-feira, a empresa escreveu uma carta a outros acionistas pedindo que rejeitassem a proposta de fusão por dois motivos.

“Esta transação não valoriza adequadamente a Activision Blizzard e seu potencial de ganhos futuros, em parte significativa porque ignora o papel que a crise do assédio sexual – e o tratamento incompetente do conselho da Activision – desempenhou no atraso do lançamento de produtos e na queda do preço das ações”, a SOC argumentou

Eles também disseram que estão “céticos que qualquer transação com a Microsoft (ou um adquirente similar) seja viável, dada a mudança no clima de fiscalização antitruste, bem como fontes evidentes de possíveis danos à concorrência decorrentes da fusão.”