Grupo que comanda o Nino Cucina planeja abrir restaurante em Salvador

O grupo Alife Nino, que tem 31 estabelecimentos em pouco mais de 10 anos – alguns ocupam praticamente um quarteirão inteiro na Rua Jerônimo da Veiga, em São Paulo -, planeja expandir a atuação por todo o país.

Em entrevista à Bloomberg Línea, Alessandro Ávila, CEO do grupo, revelou que pretende inaugurar 17 novos estabelecimentos, entre bares e restaurantes em diversas cidades do Brasil. Salvador é uma das capitais que está no radar da empresa. Na capital baiana, as conversas, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, já foram iniciadas e a intenção é abrir uma unidade do Tatu Bola.

“Com as novas aberturas, prevemos um faturamento de R$350 milhões em 2022 e de R$550 milhões no ano que vem”, disse à publicação.

O grupo comanda a trattoria fenômeno Nino Cucina, que lota tanto no almoço quanto no jantar e sempre tem filas na porta. Nem a pandemia afastou o público. O sucesso é tanto que, além das mesas que já existiam na calçada, o Nino Cucina acabou abocanhando o espaço do vizinho Violeta Fogo & Vinho.

Matéria publicada originalmente no Alô Alô Bahia