Grupo SBF abre vagas para pessoas com deficiência

São mais de 35 posições distribuídas entre atuação nas lojas da Centauro ou da Nike e nas áreas corporativas da companhia

O Grupo SBF, detentor das marcas Centauro, Fisia (distribuidora exclusiva da Nike no Brasil) e NWB (canais digitais Desimpedidos, Acelerados e Falcão 12, entre outros) abre mais de 35 vagas de emprego para pessoas com deficiência por meio do programa de inclusão na página “SBF Sem Limites”, criado especialmente para atender esses candidatos.

Com inscrições abertas até o preenchimento de todas as vagas, os interessados poderão atuar em duas frentes de trabalho: nas lojas da Centauro ou da Nike e em áreas corporativas. A companhia busca talentos diversos, apaixonados por esporte e atitude protagonista para o processo seletivo com etapas que vão de testes iniciais a entrevistas com líderes.

“Estamos em uma jornada de evolução nos temas de diversidade e inclusão, aumentando a representatividade interna e desenvolvendo o time como forma de ampliar nossa visão de negócios e, com isso, atender às necessidades dos diferentes perfis de clientes do nosso ecossistema”, diz Olivia Gryschek, vice-presidente de pessoas do Grupo SBF.

Os interessados já podem se inscrever às vagas por meio da página: https://jobs.kenoby.com/ sbfsemlimites.

Sobre o Grupo SBF

Com 40 anos de mercado, o Grupo SBF é um ecossistema que acredita que o esporte transforma vidas. Por isso, trabalha com a missão de impulsionar o esporte no Brasil todos os dias. Até 2020, o grupo atuou no país com a Centauro, maior varejista de artigos esportivos da América Latina e primeira varejista omnichannel do Brasil, com 100% das operações de lojas físicas e plataforma digital integradas desde 2018. Em dezembro de 2020, uma nova unidade de negócio passou a integrar o grupo: a FISIA, representante exclusiva da Nike no Brasil, a maior marca esportiva do mundo. Em fevereiro de 2021, outra unidade de negócio entrou para compor esse ecossistema, a NWB, maior plataforma de mídia digital esportiva do Brasil.