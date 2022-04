Grupo ‘tranquilo’ mascara caminho difícil do Brasil na Copa

Com a definição dos grupos da Copa do Mundo de 2022, o torcedor brasileiro já pode ter uma ideia do que irá aguardar a Seleção no fim do ano. Em praticamente uma reedição de 2018, o Brasil caiu junto com Sérvia e Suíça. A única novidade ficou por conta de Camarões, que ‘ocupou’ a vaga que era da Costa Rica no mundial da Rússia. >>Enquete: qual é o grupo mais difícil da Copa do Mundo?>>Sem grandes adversários, Brasil conhece grupo da Copa do MundoNa edição anterior, por exemplo, sob o mesmo comando de Tite, a Canarinho não desempenhou um grande futebol, mas passou com uma certa tranquilidade. Foram sete pontos conquistados, com duas vitórias e um empate ocorrido justamente na estreia, contra a Suíça.

The #FIFAWorldCup groups are set 🤩 We can’t wait! 🏆#FinalDraw pic.twitter.com/uaDfdIvbaZ— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022 Para os colaboradores do Grupo A TARDE, o caminho da Seleção Brasileira não deverá ser muito diferente daquilo que foi em 2018. Mesmo com duas seleções europeias que não podem ser consideradas como ‘serviço dado’, a Canarinho não deve ter grandes dificuldades neste primeiro momento.

“Vejo

o caminho como tranquilo. Duas seleções europeias que tem uma certa tradição,

participação em copas, mas não vivem sua melhor fase. A Suíça era uma grande

força defensiva e se vê que já não é mais há algum tempo. Acredito que não vai

assustar, assim como a Sérvia. Camarões nem se fala. As seleções africanas

caíram muito. As Eliminatórias Africanas são bem disputadas, mas sem muita

técnica, com poucos gols. Assim como não deu trabalho em 2014, acredito que não

vai dar trabalho esse ano. Acho que o Brasil só deve começar a ter mais

dificuldade na fase de mata-mata”, afirmou Daniel Dórea, editor do A TARDE Esporte Clube (Atec).De acordo com o repórter do Atec, Celso Lopez, precisa haver um certo cuidado com os jogos da primeira fase. Na opinião dele, Suíça e Sérvia chegam no Catar com o nível um pouco mais acima do que na copa anterior. Mesmo assim, nada que comprometa o favoritismo brasileiro. Assim como para Dórea, Celso acredita que a trajetória do Brasil deverá começar a dificultar realmente a partir da fase de mata-mata. Pelo chaveamento, inclusive, existe a possibilidade da Canarinho enfrentar seleções campeãs mundiais já a partir das oitavas de final, caso o Uruguai avance em 2º lugar no grupo H.”O

caminho do Brasil pode ser complicado.

Não podemos esquecer que a Suíça eliminou a França na última Eurocopa e a

Sérvia ficou na frente de Portugal (nas Eliminatórias), que são dois fortes candidatos ao título.

Tínhamos pego essas duas seleções em 2018, mas creio que elas chegam mais

fortes nesse momento. Camarões chega com o nível um pouco mais abaixo, mas

ainda temos que ficar de olho. Dito isso, o Brasil tem tudo para vencer os três

jogos, mesmo com uma certa dificuldade. Depois, pode pegar uma Espanha ou

Alemanha, que já complica mais. O sarrafo sobe, mas ainda acho que a Seleção

pode passar. Tem a chance de encontrar a França na semifinal e, nesse caso,

seria uma prova de fogo. Se conseguir passar, acredito que tem tudo para ser

campeão. Lógico que não dá para prever, mas a equipe está bem consistente na

mão de Tite”, avaliou Celso Lopez. FavoritismoRepórter do Portal A TARDE Online, Daniel Genonadio falou do sentimento de ‘alívio’ do Brasil não encarar logo de cara algumas das maiores ameaças que estavam no pote 2 do sorteio. No entanto, mesmo com o eminente favoritismo verde e amarelo, os duelos da Canarinho no Grupo G podem trazer uma certa dificuldade. Para a Copa do Mundo, a equipe comandada por Tite chega com o respaldo de ser o primeiro colocado no ranking da Fifa e ter feito uma campanha espetacular nas Eliminatórias, sem perder nenhuma partida sequer e tendo quebrado o recorde de pontos (45). Assim, Genonadio acredita que a Seleção chega como uma das favoritas na disputa no Catar. “Claro que em um primeiro momento a sensação geral foi de

alívio por ter se livrado de Alemanha e Holanda. Mas não tem como achar que a

vida brasileira vai ser fácil. Com bons nomes, a Sérvia foi a primeira colocada

no grupo de Portugal nas Eliminatórias. Já a Suíça foi responsável por eliminar

a França na Eurocopa. São duas boas seleções, competitivas, que vão dificultar

a primeira fase. Agora, claro que o Brasil segue muito favorito a se

classificar na primeira posição do grupo. O Brasil fez um ciclo com resultados

consistentes e terminou as Eliminatórias com atuações convincentes. Chega como

primeiro lugar do ranking da Fifa e como um dos principais favoritos ao título

junto com a França. Pode até não ganhar, mas o brasileiro pode ter esperanças

no hexa este ano”, pontuou. “Vencer quem vier”Por fim, o também repórter do Atec, Luiz Teles, fez um panorama geral dos grupos. Diferente de edições anteriores, ele acredita que não houve o tradicional ‘grupo da morte’, onde seleções grandes seleções se enfrentam logo de cara com possibilidade de uma delas se despedir logo na primeira fase. Com base nisso, ele acredita que o Brasil chega até com um certa tranquildade contra Suíça, Sérvia e Camarões. Na avaliação dele, inclusive, as duas seleções europeias chegam em estágios muito similares ao de 2018. Com relação a fase seguinte, ele ponderou a imprevisibilidade do chaveamento e afirmou que a Canarinho precisa se impor, independente do adversário que venha a enfrentar. “De uma maneira geral, os grupos estão equilibrados. Não houve um grupo da morte e nenhum muito fácil também. Dito isso, o Brasil é o favorito do seu grupo. Assim, como na copa de 2018, onde também pegamos Suíça e Sérvia. Essas duas em estágio muito similar da última edição. Sendo assim, acredito que o Brasil está mais forte. Terá mais dificuldade com elas do que com Camarões, apesar de considerar melhor que a Costa Rica, que pegamos na copa anterior. Quanto ao cruzamento de chaves, acho bastante imprevisível. Existe um equilíbrio, mas o enfrentamento de outras fortes seleções a partir das oitavas é natural. Esse caminho pós-oitavas, tem que pegar quem vier e vencer. Para ser campeão, tem que atropelar principalmente na fase final”, encerrou Teles.