Grupos se movem em protesto contra Bolsonaro

Publicado em 24 de jul de 2021 e atualizado às 15:58

As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), promovido por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e partidos de esquerda. Ganharam as ruas de Itamaraju neste sábado (24).

Portando faixa, alguns fantasiados de roupas pretas simbolizando a morte de milhares de brasileiros durante a pandemia.

Sob grito de “Fora Bolsonaro”, o grupo protestou em prol do luto por seus entes perdidos para o COVID-19.

O grupo seguiu pelas principais avenidas e praças da cidade de Itamaraju, sempre frisando a necessidade de utilização de máscaras e cobrando do governo federal, agilidade na campanha de vacinação em combate ao coronavírus.

A manifestação atraiu a atenção dos funcionários do comércio que foram surpreendidos com ato social.

Durante o protesto o trânsito ficou lento e condutores ficaram apreensivos. Alguns organizadores relataram “O ato foi tímido, seria maior se não fosse a pandemia, mas atingimos o objetivo de demostrar a insatisfação de muitos”.