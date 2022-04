GTA 4 está completando 14 anos desde o seu lançamento

A Rockstar Games é uma das desenvolvedoras mais conhecidas em todo mundo, pois é a responsável por criar a grande franquia Grand Theft Auto, que já conta com diversos títulos ao longo dos anos.

Um desses títulos é o GTA 4 que hoje está ficando mais velho e está completando 14 anos desde o seu lançamento. Nem parece, mas Grand Theft Auto IV foi lançado lá em (28) de Abril de 2008 para PlayStation 3 e Xbox 360, e um tempo depois no PC, sendo uma versão que deu bastante dor de cabeça por causa da sua má otimização.

Grand Theft Auto IV era um jogo muito a frente do seu tempo, com gráficos muitos bonitos na época, sem contar sua física realista dos carros, que dá inveja até hoje em muitos jogos.

O jogo fez parte da adolescência de muitos jogadores e muitos consideram o GTA com a melhor história de toda a franquia, como não lembrar do querido Niko Bellic e seu primo?

O sucesso de Grand Theft Auto IV não é brincadeira, só para ter uma noção, o título da Rockstar Games fica no topo dos mais bem avaliados do Metacritic, com Metascore de 98, quase uma nota perfeita.

Em seu lançamento, em 2008, Grand Theft Auto IV vendeu mais de 3,6 milhões de cópias e gerou US$ 310 milhões em vendas apenas no seu primeiro dia de lançamento. Hoje em dia isso pode parecer pouco, mas estamos falando de 2008.

Após o lançamento de Grand Theft Auto IV, a Rockstar Games trabalhou em duas grandes expansões de história, introduzindo dois novos protagonistas que fazem parte de Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned e Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony.

Muitos fãs acreditam que a Rockstar Games pode estar trabalhando em um remaster de Grand Theft Auto IV, sem contar que recentemente foi lançado Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, aumentando ainda mais esses rumores.

Grand Theft Auto IV atualmente se encontra disponível para diversas plataformas.