Guanambi adia o início das aulas na rede municipal após aumento de casos de covid

O início das aulas na rede municipal na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia, foi adiado para a próxima segunda-feira (11). O motivo é o aumento no número de casos de covid-19 no município. Atualmente, a cidade tem 655 casos ativos da doença.

Em nota, a prefeitura informou que há aumento de casos da doença entre colaboradores de diversos setores da prefeitura. Desde o começo da pandemia, Guanambi registrou 16.178 casos de covid-19.

“As aulas retornarão dia 11/07, reforçando o cuidado com protocolo de prevenção à Covid-19. Com isso, o encerramento do ano letivo deverá ser adiado uma semana para o cumprimento legal dos 200 dias letivos”, diz a nota divulgada pela prefeitura.

A decisão do adiamento foi tomara após uma conversa da secretária de Educação Lajucy Donato com os gestores das escolas municipais.