Guarani vai à polícia após vídeo pornô ser gravado em estádio

O estádio Brinco de Ouro da Princesa, que é a casa do Guarani, virou ‘cenário’ para a gravação de um vídeo pornográfico. O conteúdo foi postado pela atriz Manu Fox em seu canal em um site adulto. O clube de Campinas, porém, afirma que não autorizou a produção, e que abriu uma investigação interna para apurar os fatos.

O vídeo foi postado com o título ‘No clima da Copa do Mundo 2022’, e tem duração de cinco minutos. Nas imagens, Manu aparece na arquibancada sozinha. Após a repercussão do caso nas redes sociais, a atriz excluiu o vídeo de sua página.

O estádio Brinco de Ouro fica aberto para visitas durante a semana, quando o time não está treinando. Mas, de acordo com o procedimento padrão, os visitantes devem ser acompanhados por funcionários do próprio clube nas arquibancadas. Eles também passam por um credenciamento no local.

O Guarani informou que irá registrar um boletim de ocorrência, para que a situação seja investigada também no âmbito criminal. A assessoria do Bugre também disse, ao site ge, que o sistema de câmeras está sendo analisado, para averiguar em que circunstâncias o acesso ao estádio foi concedido.

“O Guarani Futebol Clube informa que ao tomar conhecimento do vídeo abriu investigação para identificar os responsáveis e que todas as medidas legais e cabíveis serão tomadas. Ainda informa que investigação sobre o caso continuará de maneira interna”, informou o clube, em nota, ao Uol Esporte.

Vale lembrar que o Bugre é o próximo adversário do Bahia, em jogo que pode confirmar o acesso do Esquadrão à Série A do Brasileirão. A partida será na Fonte Nova, e está marcada para sexta-feira (28), às 19h.