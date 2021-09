Guarda Municipal de Itamaraju, realizou termo de cooperação técnica com a PRF BA

Destaque



Publicado em 4 de set de 2021 e atualizado às 00:38

Servidores públicos da Guarda Civil Municipal de Itamaraju, realizaram um termo de cooperação técnica com a PRF BA, o que possibilitará ações conjuntas em operações entre as duas instituições.

No dia 23, o comandante geral da GCM Paulo Maria, e o Sub CMT Bonieque Apio, participaram de visita técnica a sede da PRF em Salvador, em seguida nos dias 25 e 26 de agosto de 2021, houve treinamento para os Guardas Municipais, relativos a técnicas de abordagens.

Além dos guardas municipais de Itamaraju, agentes da Superintendência de Trânsito participaram do treinamento, adquirindo grande conhecimento que proporcionara reflexos positivos nas ações futuras a serem realizadas no município.

Nos últimos dias tem sido notório os investimentos voltados para as instituições, e processo de capacitação realizados com a categoria da Guarda Municipal, um novo momento a ser comemorado, entretanto um projeto está em andamento por meio do setor jurídico junto ao Prefeito Marcelo Angênica, e deverá ser enviado ao poder legislativo para a regularização da Guarda Civil Municipal, proporcionando inúmeros benefícios a população e reforço na segurança pública.

O CMT Paulo Maria dos Reis, ressalta que a GCM Itamaraju, está passando por profundas transformações profissionais, agradeceu ao prefeito municipal, Dr. Marcelo Angenica, ao Secretário de administração Leo Oss, e todos GCMs que tem a cada dia honrado a farda e se doado pela instituição servindo o municipio itamarajuense.