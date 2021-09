Guarda Municipal terá curso com a Universidade Federal da Bahia

Sociedade



Publicado em 9 de set de 2021 e atualizado às 14:39

O Chefe da Guarda Municipal, Paulo Maria e o Presidente da Associação de Guardas Municipais e Agentes de Transito do Extremo Sul, Uires Sobral juntamente com Darlan Bonfim estiveram em um Bate Papo com os amigos Marcos Lemos e Mateus Bonfim.

Nesse diálogo, a Guarda foi contemplada com o Curso de ‘Segurança Pública e Cidadania’ que será Ministrado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A AGMATEB, através de sua Diretoria e do Presidente Uires tem lutado por melhorias e avanços para a Guarda do extremo sul, e está firmando parcerias promissoras para projetos em nossa região.

O Chefe da Guarda Paulo Maria destacou a importância para a Segurança Pública, o aperfeiçoamento de seus agentes e a importância de se afiliarem à Associação. A segurança Pública em Itamaraju têm sido um exemplo em toda região.