Guardiola reforça desejo de permanência de Bernardo Silva no City

Nesta segunda-feira, Pep Guardiola participou de um evento na Catalunha, que uniu Barcelona e Manchester City, para promover um amistoso para arrecadar fundos contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA). O técnico do clube inglês reforçou o desejo em seguir contando com o meia-atacante Bernardo Silva.

Perguntado sobre o jogador português, o treinador espanhol, bem-humorado, mencionou a data da partida beneficente, provocando risadas no local: “Traremos Bernardo Silva e mais dez”.

“Muitos nomes vêm surgindo faz tempo. Acho que o Bernardo vai continuar conosco, mas também não desejo ter jogadores que não queiram estar conosco. Não sei como será o mercado”, acrescentou Guardiola.

Já o presidente do Barcelona, Joan Laporta, preferiu não comentar sobre o interesse em Bernardo: “Adoro ter os melhores jogadores no Barça. Mateu Alemany e Jordi Cruyff estão encarregados dos reforços. Podemos fazer uma piada sobre isso como fizemos, mas agora não é apropriado falar sobre jogadores”.

Nas últimas semanas, houve várias publicações acerca do interesse do Barcelona em Bernardo Silva. O Mundo Deportivo, por exemplo, informou que o time inglês pretende pretende negociar o atleta por cerca de 80 milhões de euros (R$ 434 milhões).

Bernardo Silva viveu boa temporada pelos Citizens, com o título da Premier League. Além de se reinventar, atuando como um meio-campista mais recuado em algumas ocasiões, ele disputou 50 jogos, anotando 13 gols e sete assistências.

Com a conclusão da atual temporada, Barcelona e Manchester City vivem período de férias. O amistoso entre as equipes, por sua vez, será disputado no Camp Nou em 24 de agosto.