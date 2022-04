Guardiola se chateia com questão sobre Seleção Brasileira: ‘Tenho contrato’

A notícia do suposto interesse da Seleção Brasileira em contratar o técnico Pep Guardiola a partir de 2023 repercutiu em uma entrevista coletiva do espanhol. Questionado sobre o tema, o treinador do Manchester City demonstrou certa chateação e até falta de paciência (veja no vídeo abaixo).

“Hoje não, vamos lá… Eu tenho contrato aqui, sou tão feliz aqui, ficaria aqui para sempre. Não há lugar melhor para estar. Eu renovaria o contrato por dez anos, mas não vou renovar por dez anos. Agora não é o momento, por favor. Não sei de onde isso (a notícia do interesse) vem”, declarou.

Nessa quinta-feira (7), o jornal espanhol Marca publicou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocou Pep Guardiola como alvo principal para substituir Tite, que deixará o cargo de treinador da Seleção após a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

Segundo a publicação espanhola, o irmão e representante do treinador espanhol, Pere Guardiola, já teria sido procurado por profissionais ligados à CBF, que ainda não se posicionou sobre o caso.

“Com várias conversas pelo meio e outras ainda por acontecer, a oferta é por quatro anos, até a Copa do Mundo de 2026. O salário proposto gira em torno de 12 milhões de euros líquidos, um valor muito alto, mas ainda abaixo dos 20 milhões de euros que recebe em Manchester”, publicou o jornal espanhol.

“Na CBF, há grande confiança de que a operação pode ser concluída. Após a renovação anunciada em novembro de 2020, Guardiola tem contrato com a Etihad até 2023. Por isso, uma das principais dúvidas é se ele sairia neste verão ou esperaria o próximo. Mas na Granja Comary, sede do Brasil, ficou impossível não criar expectativa”.

A Seleção Brasileira vive período final de preparação para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano. O técnico Tite já adiantou que não continuará na Seleção após o Mundial.