Guardiola sobre Haaland: “Não me importo com quantos gols ele vai marcar”

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), o comandante do Manchester City, Pep Guardiola, comentou sobre a atuação do atacante norueguês Erling Haaland com a camisa dos citzens. O treinador disse que não se importa com o número de gols que Haaland vai marcar, desde que ele continue sendo quem é e corresponda ao que deve fazer em campo.

Após perder gol inacreditável no último sábado (30) pela final da Supercopa da Inglaterra, o norueguês tem sido questionado e criticado. No entanto, as críticas não abalaram as expectativas do seu treinador. “Está tudo em ordem principalmente para um garoto que jogou uma semana atrás pela primeira vez em cinco meses. Talvez ele precise de um pouco mais de tempo para entrar em forma. E ele vai ter esse tempo.” disse Pep na coletiva, quando questionado sobre a qualidade do atacante de apenas 22 anos.

Para finalizar, Guardiola reforçou o trabalho da equipe para melhorar na temporada e disse também que Haaland terá várias oportunidades para marcar. “Ele vai marcar gols. Ele tem o instinto e é um grande finalizador. Só precisamos adaptar o estilo de jogo”.

O Manchester City faz sua estreia na Premier League pela temporada 22/23 neste domingo (7). A partida será às 12h30, contra o West Ham.