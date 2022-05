Guardiola tenta explicar revés do City para Real: ‘Ficamos sobrecarregados’

Pep Guardiola assumiu que o Manchester City ficou ‘sobrecarregado’ e, por isso, sofreu a virada para o Real Madrid, nesta quarta-feira (4), no Santiago Bernabéu, na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O time inglês vencia por 1 a 0, mas acabou batido no tempo normal por 2 a 1, com dois gols do brasileiro Rodrygo.

Na prorrogação, Benzema fez o terceiro do Real e sacramentou a classificação à final contra o Liverpool. Guardiola destacou a estratégia de Carlo Ancelotti, do Real, de colocar quatro atacantes e o zagueiro brasileiro Éder Militão na área do City para buscar o resultado. O ex-comandante do Barcelona ainda lembrou o passado vitorioso do Real Madrid em jogos decisivos na Champions: “Eles fizeram isso muitas vezes na história”.