Guarnição da 43ª CIPM participa de aniversário de admirador da PM

Publicado em 25 de jul de 2021 e atualizado às 11:30

Na final da tarde deste sábado (24), policiais militares da 43ª CIPM prestigiaram o aniversário do pequeno Adrian de Souza Santos, morador do bairro Bela Vista, em Itamaraju, que completou seis aninhos de vida.

Adrian é um admirador da Polícia Militar e a mãe, Raiane de Jesus dos Santos Oliveira, resolveu organizar a festinha, com a temática de polícia e com a presença de policiais, como forma de incentivá-lo, vez que sonha em ser policial militar quando crescer.

Em razão do período pandêmico, a comemoração se deu apenas com a participação de poucos familiares e da guarnição, com todos usando máscaras de proteção. Adrian ficou muito feliz com a presença da PM na sua festa. Na oportunidade, posou fardado para fotos com os policiais militares e ainda embarcou na viatura da unidade.

Parabéns, Soldado Adrian! Saiba que para nós foi uma satisfação participar da sua festinha. Agradecemos pelo convite e desejamos que o seu sonho de se tornar um dos nossos se materialize!

Por | 43ª CIPM