Guedes diz que PIB pode chegar a crescimento de 3% até fim do ano

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (14), no Rio de Janeiro, que o país pode chegar ao final deste ano com um crescimento de 3% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país. Segundo ele, a taxa de crescimento do PIB hoje já está em 2,6%.

Em palestra de pouco mais de uma hora para cerca de 150 empresários, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, Guedes criticou os analistas de mercado que menosprezaram a capacidade de recuperação da economia e segundo o ministro, fizeram projeções com números aquém dos que estão sendo registrados. O resultado, segundo ele, são as sequentes revisões.

Guedes afirmou que tecnicamente o governo está promovendo uma mudança de estrutura na economia e que os modelos tradicionais não conseguem capturar a velocidade desta mudança. O ministro listou ainda o colapso na economia argentina, a queda da barragem da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, e a pandemia de covid-19 como os três fatores que impediram a decolagem da economia brasileira no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Ainda na palestra, o ministro fez um balanço das medidas econômicas para aliviar a pressão inflacionária e defendeu a política fiscal do governo.

Economia Rio de Janeiro Sheily Noleto/ Renata Batista Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional PIB Paulo Guedes 84:00