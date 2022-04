Guerra na Ucrânia: Fórmula 1 rescinde vínculo com GP da Rússia

Após o cancelamento da edição de 2022 do Grande Prêmio da Rússia, a Fórmula 1 anunciou nesta quinta-feira (3) a rescisão definitiva do contrato com o comitê organizador da prova em Sóchi.

A decisão da principal categoria do automobilismo mundial ocorre em função da invasão russa à Ucrânia, que teve início na última semana.

“A Fórmula 1 pode confirmar que rescindiu seu contrato com os promotores do Grande Prêmio da Rússia, o que significa que o país não receberá mais corridas no futuro”, explicou a F1 em um comunicado.

O Grande Prêmio da Rússia de 2022 seria o último na cidade de Sóchi, já que a prova iria passar a ser disputada no circuito de Igora Drive, em São Petersburgo, a partir de 2023. O vínculo tinha duração até 2025.