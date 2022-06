Guido, o Tibério de ‘Pantanal’, diz que recebe nudes de muitas mulheres e cantadas de homens

Sucesso em “Pantanal”, Guito conquistou o público na pele do peão Tibério. Agrônomo e músico, essa é a primeira experiência dele como ator. A vontade de fazer testes para a novela surgiu porque Guito é um grande fã da versão original da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa. Na trama original, Tibério era interpretado pelo cantor Sérgio Reis. “Assisti cinco vezes à novela e com 6 anos, a primeira vez, me marcou muito o Velho do Rio. Ele era muito igual ao meu avô, aquele homem que não falava, silencioso, quando abria a boca era sabedoria”, comentou o artista ao Gshow. Na novela, o personagem Tibério é o responsável pelos peões da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e demonstra todo seu lado romântico ao se apaixonar por Muda (Bella Campos). O jeito bondoso e carinhoso do peão fez Guito conquistar muitos fãs e ele passou a receber vários nudes nas redes sociais.

“Recebo cantada demais, tá doido. Agora não dá mais para acompanhar, respondia um bocado, chega de um tudo. De homem, eu recebo mais cantadas e de mulher chega foto da ‘caixinha’, uma loucura”, comentou o músico. “Nem eu sabia que era bonito assim”, brincou. Guito ainda confessou que ainda está se acostumando a lidar com a fama. “Não esperava a repercussão dessa forma. Os primeiros amigos para quem falei [que estaria em ‘Pantanal’] acharam que eu seria só um vulto lá atrás passando e acabou que estou em um papel bem expressivo”, falou. “Me assusta quando você vai tirar foto com um fã e vê que a pessoa está tremendo, nervosa, o que a gente provoca é estranho. Chega a assustar o poder que a gente tem de influenciar as pessoas, muito doido.” O intérprete de Tibério é casado com uma veterinária há sete anos e tem dois filhos, mas ele prefere deixá-los longe dos holofotes. “Minha esposa é discreta, bicho do mato, melhor que fique assim. Até cinco anos atrás não tinha nem celular. Ela não tem ciúmes, somos muito francos um com o outro”, afirmou.

