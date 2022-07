Guilherme Arantes se apresenta na capital baiana em setembro. Considerado um dos principais cantores e compositores do País, Guilherme Arantes traz para Salvador o show de lançamento do álbum “A Desordem dos Templários”. Acompanhado do seu inseparável teclado, o artista apresenta algumas das canções deste recente trabalho, além de grandes sucessos dos seus mais de 46 anos de carreira.

A apresentação acontece no dia 3 de setembro, às 21h, no Teatro Castro Alves. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e através da plataforma Sympla.

“O álbum traz muitas visões metafísicas, filosóficas, espirituais, cosmológicas, mas o importante mesmo é que é um disco romântico, que fala de amor”, conta o artista.

Leia mais no site Alô Alô Bahia