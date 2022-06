Guilherme Boulos lança livro em Salvador nesta quarta (8)

Em Salvador, o pré-candidato a deputado federal de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, lançou o livro “Sem Medo do Futuro” nesta quarta-feira (8). O Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) esteve em almoço com parte da comunidade do Solar do Unhão, na Gamboa.

A obra é composta por cinco ensaios que refletem a conjuntura política atual do Brasil e traça uma perspectiva de futuro para o país alicerçada na “esperança”, e tem o prefácio assinado pela deputada federal Luiza Erundina (PSOL). ” As histórias de vida do povo mais sofrido deste país são ensinamentos em carne viva sobre estratégias de sobrevivência, valores comunitários e muita coragem”, declarou Boulos.

Presente ao evento de lançamento, o pré-candidato ao Governo da Bahia pelo PSOL, o pré-candidato a governador da Bahia, Kleber Rosa, salientou que a obra de Boulos expressa uma expectativa política de um futuro que almejamos para o Brasil e apresenta-se, também, como fruto de uma militância política.

” A obra representa as lutas sociais, populares e partidárias que Boulos vem travando e como ele pensa o futuro do Brasil. Então, nesse sentido, quero reforçar a necessidade de tornarmos esse livro acessível a todas às pessoas para que seja mais uma ferramenta, um instrumento de inspiração e de estímulo para essa luta e perspectiva do que nós podemos ou queremos para o Brasil”, pontuou o postulante ao Palácio de Ondina do PSOL, Kleber Rosa.

O lançamento do livro “Sem Medo do Futuro” contou com as presenças do pré-candidato a vice-governador do PSOL, Ronaldo Mansur, do pré-candidato a deputado estadual do PSOL, Marcos Rezende, da pré-candidata ao Senado pelo PSOL, Tâmara Azevedo, e da presidente estadual da sigla, Elze Facchinetti.