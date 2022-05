Guilherme Lazaroni tem lesão confirmada e desfalca o Vitória

Guilherme Lazaroni não poderá defender o Vitória contra o Campinense, sábado (28), às 17h, no estádio Amigão, em Campina Grande, na 8ª rodada da Série C do Brasileiro. O lateral esquerdo lesionou a coxa e já iniciou o tratamento na Toca do Leão.

Titular contra o Confiança no último domingo (22), Lazaroni se machucou no começo do primeiro tempo. Do banco, viu seu substituto Sánchez dar a assistência para o gol de Gabriel Santiago, que abriu o placar do triunfo por 3×0, no Barradão. Sánchez ganhou a vaga, mostrou serviço e seguirá com ela.

Contratado pelo Vitória no final de março, Lazaroni fez apenas duas partidas com a camisa vermelha e preta. Ele se machucou logo na chegada à Toca e só estreou após quase um mês no clube, na derrota por 2×1 para o Ypiranga-RS, na 3ª rodada da Série C. Na ocasião, ele marcou um gol e foi expulso logo depois. Os médicos do Vitória não informaram uma previsão de recuperação.

A mudança na lateral esquerda não será a única do técnico Fabiano Soares para o jogo contra o Campinense. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o meia Eduardo também está fora. Já o zagueiro Rafael Ribeiro, recuperado de contusão, está novamente à disposição e participou do jogo-treino realizado na tarde de segunda-feira (23), quando o elenco rubro-negro se reapresentou.

O grupo ganhou folga nesta terça (24) e volta a treinar na quarta (25), quando intensificará as atividades visando o jogo contra o Campinense.

Com sete pontos, o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série C, na 16ª colocação. Adversário da vez, o Campinense tem oito pontos e ocupa a 14ª posição, mas tem um jogo a menos. A equipe de Campina Grande fechará a 7ª rodada na quarta-feira (25), às 20h, quando visita o Botafogo-PB, no estádio Almeidão.