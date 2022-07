Guilherme Leicam revela se faria cena de beijo com Malvino Salvador novamente

Guilherme Leicam voltou a falar sobre a polêmica da cena do beijo com Malvino Salvador, na novela ‘A Dona do Pedaço”, exibida em 2019. No início deste mês, Salvador contou que Leicam teria usado a língua durante o beijo técnico. Na ocasião, ele deixou claro que não tem nenhum tipo de preconceito com relação a isso.

+ Malvino Salvador relembra situação inusitada com Guilherme Leicam: “Senti uma língua entrar”

Em uma entrevista para Fábia Oliveira, do ‘Em Off’, Guilherme contou que beijaria outro homem sem problema algum, já que ele é ator. “Claro que daria [outro beijo de língua]”, falou. E completou: “Mas o Malvino não quer”, brincou o artista.

“Desde o início, quando comecei a fazer esse personagem, o Walcyr Carrasco me perguntou se teria problema eu fazer um beijo gay na novela. Eu disse: ‘claro que não, vai ser um prazer, imagina’. E quando a gente gravou, a gente fez um beijo leve, tipo uma bitoquinha, um beijo médio e um beijão. Eu queria que tivesse ido ao ar o beijão”, completou Guilherme sobre o beijo na novela.

Malvino Salvador relembra beijo técnico com Guilherme Leicam

Malvino Salvador relembrou uma situação inusitada com Guilherme Leicam e contou tudo durante o podcast “Papagaio Falante”. O ator revelou que Leicam acabou colocando a língua durante um beijo técnico e arrancou gargalhadas durante a transmissão ao vivo.

“A gente fez o beijo várias vezes, em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão. Pô, estou respeitando todos os meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua… eu fiquei indignado”, começou ele.

“Estou lá e sinto uma língua entrar e falei, que po*** é essa… Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Uma língua gelada”, brincou Malvino.

Confira as últimas novidades dos famosos:

+ Mussunzinho admite desejo de abandonar o ‘Power Couple Brasil’: “Pensei em perguntar se podia parcelar”

+ Irmão de Rodrigo Mussi abre o jogo e expõe motivo da briga entre os dois: “Não é justo comigo”

+ Climão? Walter Casagrande abre o jogo sobre desafeto com Tiago Leifert: “Tenho prova”

BOMBOU: MIRELLA surge CHORANDO e choca FÃS ao CONTAR sobre VIAGEM à INGLATERRA









” src=”https://youtube.com/embed/M2XWXCcm7IU” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen sandbox=”allow-scripts allow-same-origin”>