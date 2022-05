Guitarra azul de Kurt Cobain é vendida por R$ 22 milhões em leilão nos Estados Unidos

A famosa guitarra azul usada por Kurt Cobain no clipe de “Smells Like Teen Spirit”, do Nirvana, foi leiloada por US$ 4,5 milhões, cerca de R$ 22 milhões, neste domingo, 22, durante o leilão Music Icons, em Nova York. A estimativa inicial era de cerca de US$ 800 mil. A Fender Mustang de 1969 foi arrematada por Jim Irsay, bilionário proprietário do time Indianapolis Colts, informou a Forbes. “A guitarra vem com seu estojo original e, também, a alça da guitarra, então isso é muito importante para os colecionadores quando vão ao leilão conhecer a originalidade”, disse Martin Nolan, diretor executivo da Julien’s Auctions, à Reuters em abril. Apesar do valor expressivo, a guitarra azul não bateu o recorde da categoria. A guitarra mais cara já vendida em leilão é uma Martin D-18E, também de Kurt Cobain, usada em apresentação no MTV Unplugged de 1993 em Nova York.