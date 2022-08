Gungrave G.O.R.E pode chegar no Xbox Game Pass

Uma boa notícia para os assinantes do Xbox Game Pass, pois de acordo com vazamentos, tudo indica que Gungrave G.O.R.E será lançado Day-One no Xbox Game Pass, ficando disponível no PC e Consoles.

Gungrave G.O.R.E está em desenvolvimento há um bom tempo e na semana passada finalmente ganhou sua data oficial de lançamento, sendo no dia (22) de Novembro de 2022.

O vazamento do jogo no serviço foi encontrado após um e-mail promocional da Microsoft para os jogadores. O jogo foi apresentado junto de uma lista de outros títulos do Xbox Game Pass, como High on Life e Pentiment. Além disso, o e-mail tem o seguinte título: “Confira esses jogos favoritos no Xbox Game Pass Ultimate”.

No entanto, não podemos descartar a possibilidade que isso possa ser um erro. Gungrave G.O.R.E foi revelado há alguns dias durante a Gamescom 2022 em um novo trailer que revelou sua data oficial de lançamento, mas não disse nada sobre o Xbox Game Pass.

Por outro lado, para quem acompanha as notícias do Xbox Game Pass já deve estar ciente que normalmente os grandes jogos sempre acabam vazando antes da hora, seja pela própria Microsoft ou pelos usuários. O certo agora é esperar.

Em Gungrave G.O.R.E você assume o papel de um anti-herói barra pesada enquanto enfrenta vários inimigos com suas armas de fogo e vive uma história de vingança, amor e lealdade, tudo em um belo jogo de ação em terceira pessoa que promete um banho de sangue.

Gungrave G.O.R.E será lançado para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.