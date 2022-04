Guns N’ Roses anuncia turnê com 8 shows no Brasil; confira datas e locais

A banda Guns N’ Roses confirmou nesta quinta-feira, 7, que fará uma turnê pela América do Sul e oito dos 13 shows anunciados serão no Brasil. Essa é a décima vez que o grupo virá ao país e, desta vez, a aposta é que eles inovem no setlist, pois acabaram de lançar um novo EP chamado “Hard Skool”. Os shows vão acontecer em vários Estados, começando em Recife e terminando em Porto Alegre. A venda de ingressos ainda não está aberta, mas começará em breve. Vale lembrar que a banda também está confirmada no Rock in Rio e será uma das atrações principais do Palco Mundo. A última passagem da banda pelo Brasil foi em 2017 e os ingressos esgotaram rapidamente. Os shows que irão acontecer este ano aqui no Brasil terão um gostinho especial, pois a banda americana de hard rock está desde 2019 sem fazer uma turnê mundial. Isso torna a tour “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” ainda mais aguardada, pois ela só foi apresentada nos Estados Unidos.

Confira as datas e locais dos shows: