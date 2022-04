Gustavo indica Eslovênia; P.A e Douglas completam o paredão

Mais um paredão está formado na 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22). Após conquista a prova do líder na quinta-feira, 31, Gustavo indiciou Eslovênia ao seu primeiro paredão no programa. >>Gustavo supera Paulo André e conquista a liderança no BBB 22Pela dinâmica da semana, o curitibano ainda teria que escolher entre os amigos Paulo André e Arthur, que ficaram com o castigo do monstro, após Jessilane vencer a prova do anjo nesta sexta. A escolha do líder ficou pelo atleta olímpico, por entender que a casa já votaria nele. Com P.A no paredão, foi dado início à votação da casa. Os únicos votados foram a cantora Linn da Quebrada, que recebeu quantro votos, e o ator Douglas Silva, que recebeu cinco e foi para seu terceiro paredão no programa.Diferente das demais vezes, como a berlinda foi formada na sexta-feira, a eliminação ocorrerá no domingo, 3. No mesmo dia em que um dos participantes deixará a casa, um novo paredão será formado.